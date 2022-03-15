Sağlık çalışanlarına zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

14 Mart tıp bayramında sağlık çalışanlarının gözü kulağı Ankara'dan gelecek son dakika haberindeydi. Sağlık çalışanlarının maaş, özlük hakları ve emeklilikleri için önemli düzenlemeler yapıldı. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Hemşireler de 3600 ek göstergeye dahil edildi. Maaşlardaki iyileştirme aile hekimlerini de kapsayacak. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları önlemek adına da tkili bir yaptırım getirildi. "Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık sağlıkçılarından razı olsun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan 5 müjde başlığı altında sıraladı.

DOKTOR, HEMŞİRE VE SAĞLIKÇILAR İÇİN 5 MÜJDE

BİRİNCİ MÜJDE

-Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar artık kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

İKİNCİ MÜJDE

-Sağlık çalışanlarıyla ilgili mesleki kurulu oluşturuluyor. Mesleklerin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhise ilişkin ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.

ÜÇÜNCÜ MÜJDE

-Sağlık çalışanlarının maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlanacak. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerde artış yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ MÜJDE

-Sağlık çalışanlarının maaşlarında yapılan bu iyileştirmeler emekliliğe de yansıyacak. Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir.

*Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına da alınacak.

*Hekim emeklilerinin de maaşları da yeniden ele alınacaktır.

BEŞİNCİ MÜJDE

-Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'giderlerse gitsinler' dediği hekimlerin gönlünü de almaya çalıştı. Erdoğan doktorlar için şunları söyledi:

-Ülkemizdeki hemen her bireyin hafızasında bilgisi ve davranışı ile üzerine etkiler bırakmış bir hekim mutlaka vardır. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık sağlıkçılarından razı olsun. Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır.

-Seferberlik ruhu ile yaptığımız çalışma ile dağınık, verimsiz, niteliksiz sağlık faaliyetleri yerine insanlara layık olabilecek sistem inşa etmeyi başardık. Elbette sağlıkta da sıkıntılar eksiklerimiz vardır. Çözüm bekleyen sorunlar bulunmaktadır.

-Sağlık sektöründe gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenler de istikametlerini kendi ülkelerine çevireceklerine inanıyorum. Bugüne kadar gösterdiğimiz çabalara rağmen çözüme kavuşturulmamış hususlarda hekimlerimizin beklentilerini biliyoruz.

İnternethaber