ÖTV güncellemesi sonrası hangi otomobile ne kadar indirim gelecek? Canlı yayında hesaplandı!

Otomobil piyasasında son günlerde ÖTV indirimi beklentisi oluşmuştu ki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş bir açıklama geldi. ÖTV'de indirim olmayacağını açıklayan Nebati, matrahlarda düzenleme yapılacağını söyledi. Yapılan açıklama sonrası "Hangi araç ne kadar ucuzlayacak?" sorusu merak edildi. ÖTV matrahında yapılacak olan çalışmanın detayları henüz açıklanmasa da vatandaşlar indirim hesabı yapmaya başladı. İşte sıfır araçlarda beklenen olası indirim tutarı..

EKONOMİ 11.11.2022, 12:24 11.11.2022, 12:28
ÖTV güncellemesi sonrası hangi otomobile ne kadar indirim gelecek? Canlı yayında hesaplandı!

Son dakika haberine göre sıfır otomobil piyasasında sıcak gelişmeler yaşandı. Son zamanlarda "ÖTV'ye indirim gelecek mi?" sorusu merak konusu olmaya başlamış ve beklenti yaşanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise yaptığı açıklamada, "ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin ÖTV matrahı açıklaması sonrası vatandaşlar "Hangi araba ne kadar ucuzlayacak?" konusunu araştırmaya ve hesap yapmaya başladı.

"FİYATLAR, VERGİLER NEDENİYLE UÇTU"
Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren ve olası ÖTV güncellemesiyle ilgili konuşan gazeteci Halil Okşit önemli noktalara değindi. Otomobil fiyatlarının vergiler nedeniyle uçtuğunu belirten Okşit, "Avrupa'da 1000 kişiye 600 araç düşerken Türkiye hala 200'leri yakalayamadı." dedi.

ÖTV KONUSU VE SIFIR ARAÇ PİYASASI
ÖTV matrahına gelmesi beklenen düzenlemeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ökşit, şunları söyledi:

1 milyon TL'lik bir araçtan bahsedelim. Bunun 350 bin TL'si ÖTV. KDV her üründe var. 1 milyonluk ürünü almak için 350 bin TL ÖTV ödüyoruz. Eğer matrah düzenlemesi gerçekleşirse en büyük indirim bu aracın %80 indirimden %50 ÖTV'ye düşmesi olacak. Yüzde 30'luk bir ÖTV fırsatı doğacak. Bu da ne demek? 350 bin TL yerine 250 bin TL ÖTV ödenecek. Aracın fiyatı da 1 milyon TL'den 900 bin TL'ye inecek.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM
İki üç aydır ikinci el piyasası durgun, arabalar artık yatırımdan çıktı. Şirketler ellerinden araçları çıkarmaya başladı. Zaten fırsatçıların önüne geçmek için oraya bir 6 bin km sınırı getirildi. Eğer ÖTV düzenlemesi gelirse Ocak ayından itibaren gelir. İkinci el araçlarda da indirim gelecektir.

Mynet

Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10