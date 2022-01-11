İşsizlik Fonu son durum

İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2021 yılı verileri belli oldu. Fonun 2021 yılındaki toplam gelirleri 46 milyar lira olarak gerçekleşti. Gelirlerin 24.2 milyarı işçi ve işveren primlerinden, 8.1 milyarı devlet katkısından, 12.7 milyarı faiz gelirlerinden, 1 milyar lirası da diğer gelirlerden oluştu. Pandeminin etkisiyle kapanmaların yoğun olduğu 2020 yılında işçi ve işveren primleri 2019 yılı ile aynı seviyede, 16.2 milyar lirada kalmıştı. Kapanan işyerlerinin faaliyete geçmesi sayesinde prim gelirlerindeki artış 2021 yılında yüzde 49.5 olarak gerçekleşti.

Fonun toplam giderleri 2021 yılında 58.5 milyar lira oldu. Bunun 5.6 milyarı işsizlik ödeneğinden, 16 milyarı kısa çalışma ödeneğinden, 7.3 milyarı ücretsiz izin desteğinden oluştu. Aktif işgücü programlarına 3.6 milyar, teşvik ve destek ödemelerine de 21.7 milyar lira harcandı. 2020 yılında teşvik ve destek ödemeleri 18.1 milyar, kısa çalışma ödeneği 27.4 milyar, ücretsiz izin desteği 6.5 milyar, işsizlik ödeneği de 8.4 milyar lira olmuştu.

Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasının haziran ayında sona ermesinin ardından temmuz ayından itibaren fonun aylık gelirleri giderlerinin üzerine çıkmaya başladı. Buna rağmen fonun toplam varlıkları, önceki yıla göre 12.5 milyar lira azalarak 2021 yılı sonunda 90.8 milyar lira oldu. 2019 yılında 131.5 milyar lira olan fon varlıkları, iki yıllık pandemi döneminde toplam 41 milyar lira azaldı.

Fonun varlıkları iki yılda 45.4 milyar TL azaldı

(Milyon TL)

2019 2020 2021

Toplam gelirler 40.365 38.270 46.029

Prim gelirleri 16.547 16.225 24.260

Devlet katkısı 5.516 5.408 8.087

Faiz gelirleri 16.832 15.749 12.657

Diğer gelirler 1.470 887 1.025

Toplam giderler 36.467 66.599 58.490

İşsizlik ödeneği 10.006 8.385 5.561

Kısa çalışma ödeneği 192 27.396 15.985

Ücretsiz izin desteği 0 6.536 7.306

Yarım çalışma ödeneği 31 27 24

Ücret garanti fonu ödemesi 157 48 34

Aktif işgücü programları 6.579 2.955 3.738

İşbaşı eğitim programları 3.039 2.690 3.606

Teşvik ve destek ödemeleri 16.058 18.089 21.678

Diğer giderler 404 472 558

Toplam fon varlığı 131.542 103.213 90.752

644 BİN KİŞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALDI

2021 yılında işsizlik ödeneği almak için 1 milyon 472 bin kişi başvururken, 644 bin kişi işsizlik ödeneği alabildi. Pandemi nedeniyle kapanmaların daha yoğun olduğu 2020 yılında ise 1 milyon 497 bin kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulunurken, işsizlik ödeneği alanların sayısı 523 bin kişi olmuştu. 2019 yılında ise ödenek başvurusunda bulunan 1 milyon 917 bin kişiye karşılık, 1 milyon 33 bin kişiye işsizlik ödeneği bağlanmıştı.

KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN İÇİN 57.2 MİLYAR TL

İşsizlik Fonu’ndan 2020’de 27.4 milyar, 2021’de ise 16 milyar liralık kısa çalışma ödeneği verildi. Ücretsiz izne çıkartılanlara ise nakdi ücret desteği olarak 2020’de 6.5 milyar lira, 2021 yılında da 7.3 milyar lira harcandı. Bu iki kalem için fondan iki yılda yapılan toplam harcama 57.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların içinde kişiler adına ödenen genel sağlık sigortası (GSS) primleri, damga vergisi ve işlem giderleri de bulunuyor. Çalışanların bu iki harcamadan dolayı eline geçen net tutar 50.8 milyar lira oldu.

Pandemi dolayısıyla fondan ayrıca normalleşme desteği de sağlandı. Ancak, normalleşme desteği için yapılan harcamaya ilişkin ayrıntılar yayımlanmadı. Mayıs ayı itibarıyla 4.5 milyar lira harcama yapıldığı belirtildi ama sonraki harcamalar hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 171 BİN KİŞİ

Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıtlı işsiz sayısı aralık ayında önceki aya göre yüzde 0.3 oranında azalırken, 2020’nin aynı ayına göre yüzde 7.2 oranında arttı. 2020 yılı aralık ayında 2 milyon 959 bin olan İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2021 aralık ayında 3 milyon 171.6 bin kişi oldu.

Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla 76 bin 681 kişi işe yerleştirildi. 2021 yılında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen kişi sayısı ise 1 milyon 292 bin 534 oldu.

İŞKUR 139 bin 601’i aralık ayında olmak üzere 2021 yılı boyunca toplam 1 milyon 923 bin 951 açık iş bildirimi aldı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 885 bin kişi ile imalat sanayi sektöründe oldu. Habertürk