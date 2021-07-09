Faruk Alpaslan güven tazeledi

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Sıhke Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonun gerçekleşen olağan kongreye ilgiyi büyüktü. Mevcut başkan Faruk Alpaslan, tüm üyeleri ve konukları kapıda karşıladı.

Saygı duruşu, istiklal marşının okunması ile başlayan genel kurulda divan başkanlığını Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı Erdal Toktamış yaptı.

Davetlilerle yakından ilgilenen Başkan Alpaslan, daha sonra yapılan olağan kongrede güven tazeledi. Alpaslan, yaptığı açıklamada, kendilerini yeniden bu göreve seçen tüm üyelere layık olmaya çalışacağını dile getirerek, kendisine oy verenlere şükranlarını ifade etti.

Alpaslan, bin 200’ü aşkın üyelerinin olduğunu, her zaman için üyelere özellikle kredi konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Alpaslan, pandemi sürecinde kendilerine üye Van esnafının 160 milyondan fazla kredi kullandığını belirtti.

Kongreye Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu, Van Terziler Odası Başkanı Çetin Karaduman, Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muhittin Yıldızbaş, Hurdacılar ve VESKOB Kooperatif Başkanı Ömer Doğan, kanaat önderler ve çok sayıda davetli katıldı.

FARUK ALPASLAN’IN YÖNETİMİNDE KİMLER YER ALIYOR?

Bir kez daha güven tazeleyen Başkan Alpaslan’ın yönetiminde; Veysel Koç, Emre Aysan, Burhan Baykın, Musa Alıcı yer alırken, yedek yönetimde ise Recep Samanlı, Orhan Konak, Turan Teke, Naif Sigva yer aldı.

Denetim kurulunda Savaş Katılmış, Nurgül Erdem, Zafer Tayfur, Hasret Hündür bulunurken, Üst Birlik Temsilciğinde ise Faruk Alpaslan, Veysel Koç, Emre Aysan, yedek listede ise, Siyabend Timur, Suat İpek, Halil Temel yer aldı.

Bölge Gazetesi