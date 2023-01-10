Esnafa destek paketinde limit artırıldı! Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 136 bin esnafın faydalandığı 100 milyar liralık esnaf kredisi destek paketinin limitinin artırıldığını duyurdu. Esnafa sağlanan desteklerle ilgili yeni düzenlemeleri sıralayan Erdoğan, haziran ayı sonuna kadar esnaf başına verilen 500 bin lira olan kredi üst limitinden 1. ve 2. risk grupları dışındaki esnafların da yararlanabileceğini açıkladı.

EKONOMİ 10.01.2023, 16:00 10.01.2023, 16:29
Esnafa destek paketinde limit artırıldı! Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen ''Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'' programında konuştu. Konuşmasında esnaf destek paketinde kredi üst limitinin 150 bin liraya yükseltildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca seçimlerle ilgili de altılı masaya tepki göstererek "Herkes masadan isim beklerken ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır" ifadelerini kullandı.

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"SİNSİ OYUNLAR EKONOMİDE PERVASIZ BİR TEHDİDE DÖNÜŞTÜ"
Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

15 Temmuz'da birileri sosyal medyadan atacakları mesajın tonunu belirlemek ile meşgulken bizim esnaflarımız silahlara meydan okuyordu. Cumhuriyet'i nasıl esnaflarımızla kurup bugünlere getirdiysek inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı da esnaflarımızla inşa edeceğiz.

Gelişmiş ülkeler dahil tüm ekonomiler ciddi krizlerle boğuşurken Türkiye güçlü sağlık ve üretim altyapısı sayesinde süreçten kendini pozitif olarak ayrıştırmayı başardı. Bu arada sıkıntılar da yaşadık. Sinsi oyunlar ekonomi alanında pervasız bir tehdide dönüştü. Eşi benzeri görülmemiş bu tablonun yol açtığı dalgalanmaları göğüslemek için çok büyük mücadele verdik.

ESNAF DESTEK PAKETİNDE LİMİT 150 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI
Esnaflarımıza tahsis ettiğimiz 100 milyar liralık kaynak için Halkbank kredilerinin faiz oranını yüzde 9 buçuktan yüzde 7 buçuğa indirdik. Hazinemiz esnaflarımızın kredi indirimlerini desteklemek için geçtiğimiz yıl 10 milyar liralık bir kaynak kullandı.

'Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi' parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. 3 ay gibi kısa sürede 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilave ile toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz.

TÜM ESNAF GRUPLARI YARARLANABİLECEK
Ayrıca 1. ve 2. risk grubunda bulunan ve esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk grubundaki esnaflara da haziran sonuna kadar yararlanma imkanı getiriyoruz.

Paraf Troy kartlı esnafımızın ham madde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz. Yeni müjdelerimizin esnaf kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum.

mynet

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