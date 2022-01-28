BETAM’a göre Van en ucuz kiraya sahip

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), kiralık konut araştırmasını açıkladı. Buna göre, kira fiyatlarındaki yıllık artış oranı geçen aya göre 5 puan yükselerek 68,7 oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 15,4 TL olan Türkiye geneli ortalama metrekare kira fiyatı 26 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 84,6, Ankara’da yüzde 62,6, İzmir’de ise yüzde 56 oldu. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 40 TL, Ankara’da 18 TL, İzmir’de ise 26 TL oldu. En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Antalya (yüzde 84,8), İstanbul (yüzde 84,6), Muğla (yüzde 80), Mersin (yüzde 77,1) ve Tekirdağ (yüzde 70) olurken en düşük kira artışının görüldüğü iller ise Van (yüzde 30), Denizli (yüzde 25), Kahramanmaraş (yüzde 24,7), Trabzon (yüzde 22,7) ve Mardin (yüzde 20) oldu.