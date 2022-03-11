Bankalardan emeklilere kredi müjdesi!

Ülkemizdeki bankaların emeklilere desteği devam ediyor. Özellikle artan ev fiyatları sonrasında emeklilik ikramiyesi ile ev alamayanlar için cazip oranlarla kredi desteği verilmesi sağlanacak. Bankalar tarafından sağlanan emekli kredileri, ülkemizde yaşayan emekli vatandaşların ekonomik durumunu rahatlatmak için uygun vade ve düşük faiz oranları ile sunuluyor. Emekliye konut kredisi veren bankalar arasında ilk sırada yerini alan Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri sayesinde vatandaşların kolayca ev sahibi olmasını sağlamayı hedefliyor.

Emeklilere uygun faizli kredi şartları nelerdir?

- Emeklilere bankalar tarafından sağlanan kredi fırsatından yararlanmak için kredi almak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartların bulunması bekleniyor:

- Aylık taksitlerin çekilen maaşın yüzde 70 oranını aşmamalı

- Kredi çekmeyen isteyen emekli 75 yaşını aşmamalı

- Emekli olan kişinin sicili temiz olmalı

- Krediye başvuran emekli başka bir yerde çalışıyorsa kazancını bankaya göstermeli.

- Üzerinde hiçbir şekilde icra veya kırmızı kalem olmamalı

- Bankanın ipotek istemesi halinde eşten izin belgesi alınmalı

- Kredi çekmek istediğiniz bankanın dışında herhangi bir bankada krediniz olmamalı

- Herhangi bir bankanın kara listesinde olmamalı

Emeklilere sunulan kredi fırsatları

Ziraat Bankası'nın emeklilere desteği devam ediyor. Özellikle son dönemde artan gıda fiyatları ve yükselen konut piyasası sonrasında emeklilik ikramiyesi ile ev alamayanlar için cazip oranlarla kredi desteği verilmesi sağlanacak. Emekliye konut kredisi veren bankalar arasında ilk sırada yerini alan Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ve uygun vade olanakları sayesinde vatandaşların daha kolay ev sahibi olabilmesini hedefliyor. Peki emekliye ev kredisi ne kadar veriliyor? İşte Ziraat Bankası emekliye kredi fırsatı

Emekliye uygun faizli kredi müjdesi!

Emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan vatandaşların Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut kredisi desteğinden faydalanması sağlanıyor.

Emeklilik hayallerini kendi evlerinde yaşamak isteyenler için cazip fırsatlar sunan Ziraat bankası, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme fırsatlarıyla hem konut kredisi ihtiyaçları için hem de nakit ihtiyaçlarına yardımcı olmak amacıyla kredi paketiyle birlikte finansman desteği veriyor.

Emeklinin Artısı Kredi Paketi içinde yer verilen Konut Kredisi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar avantajlı oranlardan yararlanabiliyor. Yüzde 1,29'dan başlayan faiz oranları ve 120 ay vade fırsatlarıyla kullandırılacak kredi, düşük aylık taksit oranları sayesinde de rahatlıkla geri ödeme olanağı sunuyor.

Örnek hesaplamalara göre 100 bin lira kredi için aylık 1.642,87 TL taksit oranı üzerinden ev sahibi olunması mümkündür. Emekli ikramiyenizin bir kısmını kullanarak ve Ziraat Bankası'ndan konut kredisi desteğiyle birlikte hem cebinizi rahatlatabilir hem de hayalini kurduğunuz eve kavuşma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Denizbank da emekliler uygun krediler sunuyor

Son dönemlerde yaşanan ekonomik zorluklarda emeklilerin yanında olan bir diğer banka ise Denizbank. Emekli maaşını Denizbank’tan alan veya maaşını buraya taşıma sözü veren emekli vatandaşlara özel faiz oranları ile ihtiyaç kredileri kullanılabiliyor.

Denizbank tarafından sunulan emekli ihtiyaç kredilerinde 3 ay ile 36 arasında ödenme sözü verilen kredilerde yüzde 2.40 faiz uygulanıyor. Öte yandan maaşını başka bankadan alan emekliler bu kredilerden yüzde 2.71 faiz oranları ile faydalanabilirler.

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