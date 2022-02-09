Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme açıklaması

Dönmez açıklamasında, “Çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarifeden yararlanmaya yönelik talepler geliyor. Şu anda hem bakanlığımız hem de EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca tabi kamuoyumuzla paylaşacağız.

Esnaflarımızı küçük işletmelerimiz ve yine bir takım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz çalışmalar devam ediyor” dedi.

AZERBAYCAN’DAN GAZ TAKVİYESİ

Azerbaycan’dan acil kullanım için doğal gaz gelip gelemeyeceğine ilişkin de konuşan Bakan Dönmez, “Şubat başı itibari ile sağolsun Azerbaycan bize yaklaşık günlük 4-5 milyon metreküplük bir ilave artışı sağladı. O ilave akış halen devam ediyor. İran’dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belli oranda bir akış sağlandı.

Bunları değerlendiren BOTAŞ sanayiye olan kısıtlamayı dün itbari ile kaldırdı. Dolayısıyla herhangi bir kısıtlama ne elektrikte ne de doğalgaz da söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

CEM EVLERİNİN FATURALARINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Cem evlerinin elektrik faturalarına ilişkin de bilgilendirmede bulunan Bakan Dönmez, “Doğrudan grupların adını saymadan söyledim.

Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Bunlara ilişkin farklı tarife grubu oluşturulabilir mi diye. Ekibimiz de çalışıyor. Bitince de kamuoyumuzla da paylaşacağız” şeklinde konuştu.

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