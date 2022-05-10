Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geliyor

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargo çalışmaları ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de zayıf gelen ekonomik veriler, petrol piyasasındaki fiyatlanmalara yön vermeye devam ediyor.

Motorin, benzin ve LPG fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda gelen indirimleri yeni zamlar izliyor.

NTV'nin haberine göre, benzin fiyatlarında 11 Mayıs Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş zam geliyor.

BRENT PETROLÜN FİYATI DÜŞÜYOR

Brent petrolde ise AB'nin Rusya'ya ambargo planında yumuşamaya gittiği yönündeki haber akışıyla düşüş sürüyor.

Dün 112 dolar civarında işlem gören brent petrol bugün 104 dolara geriledi.

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