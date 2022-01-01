2022'nin İlk Zammı Doğalgaza Geldi!
Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayi kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde 2022 yılı ocak ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesiyle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı.
Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 50 zam geldi.
Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de yüzde 15 oranında arttı.
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