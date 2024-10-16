Bekçi Alım Süreci Hız Kazandı

Bekçi alım sürecinin başlaması, başvuruların yapılabilir hale gelmesi için resmi duyuruların gelmesi gerekiyor.EGM bünyesindeki 2024 çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları henüz başlamadı ve bu konuda resmi bir açıklama bekleniyor. Bekçilik başvuruları için gerekli olan tarihler ve koşullar netleştikçe, bu bilgilerin güncellenerek paylaşılacağı belirtiliyor.

Adaylarda Aranan Şartlar

Bekçi alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve en az lise mezunu olmaları gibi belirli kriterleri karşılamaları gerekiyor. Ayrıca, belirli boy ve beden kitle indeksi şartlarını sağlamanın yanı sıra, adli sicil kaydı, sağlık durumu ve güvenlik soruşturması gibi önemli kriterler de bulunmakta.