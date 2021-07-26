YYÜ'ye Yeni Eğitim Binası

Van YYÜ’de 14 bin 100 metrekare kapalı alana sahip Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri (Morfoloji) ve Dekanlık Binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ile akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin uzun bir süredir özlem duyduğu eğitim binasına kavuşacağını belirtti. Üniversite hastanesinin Van bölgesine hizmet verdiğini anımsatan Vali Bilmez, “Üniversite hastanemiz, iyi bir akademik kadrosu olan ve sadece Van’a değil, bölgeye hizmet eden bir sağlık kuruluşudur. Ancak maalesef öğrencilerimizin eğitim gördürdüğü ortam, hastaneye uzaklığı ve sınıfların yapılış biçimi ciddi bir eksiklikti. Hamdolsun bu eksiklik gideriliyor. Binamızın temeli atılıyor. Mimari açıdan da güzel bir kimlikli bir bina olacaktır. Binayı kentimize kazandırmada emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Yeni binanın Tıp Fakültesi çalışmalarını rahatlatacağını dile getiren AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise Van’daki hastanelerin bütün bölgeye hitap ettiğini hatırlatarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

Temeli atılan binanın hayırlı olmasını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da Van YYÜ’nün tarihi serüvenini anlatarak, üniversitenin bölgeye katkısının büyük olduğunu kaydetti.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin bir konuşma yaptığı tören, İl Müftüsü Ömer Keskin okuduğu dua ve kurban kesimiyle devam etti. Tören, Van Valisi Bilmez ve beraberindeki protokolün butona basarak, temele ilk harcı göndermesiyle son buldu.