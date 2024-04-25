23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 104. yıl dönümü, Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi’nde çocukların görsel şöleniyle kutlandı. Okul Müdürü Nurettin Balkan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından çocuklar tarafından değişik gösteriler yapıldı.

Timar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Murat Dilek ve Karakol personelinin de katıldığı ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, jandarma personeli tarafından çocuklara Türk bayrağı, Türk bayrağı simgeli balon ve Atatürk portresinin yer aldığı bayraklar dağıttı.

Kutlamalar, hediye takdimi ve çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.