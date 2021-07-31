YKS’de kaç tercih hakkı var? 2021 YKS de kaç tercih yapılıyor?

YKS 2021 sınavı geride kaldı. Öğrenciler şimdi YKS tercihlerin yapılacağı tarihi bekliyor. YKS 2021 tercihleri ile hedeflerindeki üniversitelere kavuşacak öğrenciler, tercih yapabilmek için tercihler tarihlerini beklerken aynı zamanda kaç adet üniversite tercih edebileceklerini araştırıyorlar. İşte merak edilen haberin devamı…

YKS’de kaç tercih yapılacak? YKS tercih sayısı kaç?

ÖSYM, 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. Adayların YKS tercihlerinde 24 tercih yapma hakkı bulunmakta.