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YKS kampına nasıl başvuru yapılabilir? 2022

YKS sınavına hazırlanan öğrenciler YKS kampının ne olduğunu ve başvuru detaylarını merak ediyor. Peki YKS kampı nedir? Nasıl başvuru yapılabilir?

EĞİTİM 15.02.2022, 15:28 15.02.2022, 15:34
YKS kampına nasıl başvuru yapılabilir? 2022

YKS sınavına hazırlanan öğrenciler YKS kampının ne olduğunu ve başvuru detaylarını merak ediyor. Peki YKS kampı nedir? Nasıl başvuru yapılabilir?

YKS KAMPI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı YKS'ye hazırlanan öğrenciler için çalışma sorularının öğretmenler tarafından çözülüp anlaşılmayan, eksik kalan bölümlerin canlı yayında cevaplanacağı sınava hazırlanan öğrencilere yardımcı olması adına hazırlanan interaktif bir eğitim programıdır.

YKS KAMPI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite sınavına girecek olan adaylar için YKS kampı 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve Haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

YÜKSEK ÖĞRETİM SINAVI(YKS) KAMPI BAŞLADI MI?

Yüksek Öğretim Sınavı kampı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; tüm öğrencilere ve mezunlara yönelik yapılacak. Canlı yayınlar hafta içi her gün 17.30 ile 19:30 saatleri arasında yapılacak.

YKS KAMPINA NASIL GİDİLİR?

Öğrenci ve mezun öğrenciler için YKS Kampı çevrimiçi olarak yapılacak. interaktif soru çözümlerinin tüm öğrencilere ve mezunlara açık olarak yapılacağı bu canlı yayınlar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalında hafta içi her gün 17.30 ile 19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca bakanlığın oluşturduğu Telegram hesabından ise öğrenciler hafta içi her gün 10.00 ile 14.00 saatleri arası çözemedikleri soruları öğretmenlere sorup, cevaplarını alabilecek. Böylece öğrenciler, cep telefonlarıyla istedikleri her yerde ve kendilerine verilen zaman dilimleri içinde özel olarak hazırlanmış interaktif soruları çözebilecek.

Kaynak:Mynet

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