ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün başlatıldığını açıkladı.YKS Ek Tercih başvuruları başladı! Başvurular nereden yapılıyor? YKS ek tercihler nasıl yapılır? YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek tercihler son gün ne zaman?YKS Ek Tercih başvuruları başladı! İşte detaylar...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün başladığını açıkladı.

ÖSYM'nin de internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan tercih yapabilecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek" ifadelerini kullandı.