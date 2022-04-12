Van’daki istihdam masaya yatırıldı
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Van’da istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne, paydaş kuruluşlara, istihdamda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Ayrıca aktif işgücü çerçevesinde yapılan kurs ve programlarda kursiyer ücretlerinin çalışana ulaşılabilirliği hususunda ilgili kurumlar olan SGK ve İl Milli Eğitim müdürlükleriyle birlikte çalışması durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Hidayet Kişi tarafından 2022 yılının 1. çeyreğine kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kurula genel bilgi verildi.
Van Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Nesim Eren ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nuri Elçi’nin de birer sunum yapmasının ardandın toplantı sona erdi.
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