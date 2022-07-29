Van YYÜ’de üniversite tercih ve tanıtım günleri başladı

Bu sene tercih yapacak adaylara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin sunduğu imkânlarla hazırlanan programda, üniversite adaylarının ihtiyacını karşılayabilecek birçok etkinlik yer alıyor. Van Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte, 27 Temmuz-5 Ağustos saat 10.00 ile 19.00 arasında on gün boyunca üniversite adaylarına psikolojik danışmanlar tarafından ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak. 27 Temmuz’da Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile başlayan “Van YYÜ Rektörü, Fakülte Dekanları ve Yüksekokul Müdürleri ile Söyleşi Programı 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Adayların farklı üniversiteleri tanıma fırsatı bulacağı 1 Ağustos tarihinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan çeşitli üniversiteler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde misafir edilecek. Böylelikle, aday üniversite öğrencileri yakın bölgedeki çeşitli üniversiteler hakkında da bilgi edinebilecekler. 2-3 Ağustos tarihlerinde ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Fakülte ve Yüksekokulların stantlarıyla katılım sağlayacağı ‘Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri’nde üniversitemizdeki programlar hakkında derinlemesine bilgi alınabilecek. Van Kent Meydanı’nda yapılacak etkinlikler ile eş zamanlı olarak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki değerli akademisyenler, aday öğrencilerin sorularını yanıtlamak üzere bölümlerinde olacaklar.

Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri etkinlik açılışı kapsamında stantları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden ve sonrasında söyleşi programına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, YKS sınavına girip tercih yapmaya hak kazanan gençleri bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için böyle bir etkinliği düzenlendiklerini ifade etti. Rektör Şevli; “Tercih döneminde aday öğrencilere rehberlik yapmak ve tercih konusunda onları bilinçlendirmek için böyle bir fırsat sunmak istedik.

Üniversitemizin Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Erasmus Koordinatörlüğü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, bu fuar alanında ayrı ayrı stant kurdular. Aynı zamanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Rehber Öğretmenler de tercih noktasında aday öğrencilere destek olacaklar” dedi. Üniversite bünyesinde yer alan 19 Fakülte, 10 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar temsilcilerinin 2-3 Ağustos tarihlerinde aday öğrencilere tanıtım programları düzenleyeceklerinin ve onların tüm sorularını cevaplayacaklarının da altını çizen Rektör Şevli; “28 Temmuz’dan itibaren tüm fakülte dekanlarımız ve meslek yüksekokul müdürlerimiz öğrencilerle söyleşi programında bir araya gelip onların sorularını yanıtlayacaklar.

Biz, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak öğrencilerin hepsine, bu alanda tüm imkânları sağlamış bulunmaktayız.” diyerek; “Amacımız öğrencilerimizin tercih sürecinde kendileri için doğru tercihte bulunmaları ve bu süreci kolaylıkla atlatmalarına katkıda bulunmaktır. Van, genç nüfus itibarıyla çok ciddi bir potansiyele sahip, bizler de bu genç nüfusa çok kıymet vermekteyiz. Gençlerimizin iyi üniversitelerde, iyi eğitim almalarını daha sonra hem ilimize hem bölgemize hem de ülkemize iyi hizmet etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Van YYÜ araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir” Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin iki bine yaklaşan akademik ve üç bini aşan idari personeli, 150 binden fazla mezunu ve hâlihazırda 30 bine dayanan aktif öğrenci sayısı ile büyük bir aile olduğunu vurgulayan Rektör Şevli; “Bilimin Işığında Bir Dünya Üniversitesi” olma yolunda adımlarımızı artık kırk yıllık bir birikimle ve öz güvenle atıyoruz. Üniversitemizin fakültelerinde, yüksekokullarında ve konservatuarında her öğrencinin tercih yapmak isteyebileceği programlar mevcuttur. Aday öğrencilerimizin, Üniversitemizin web sayfasında güçlü akademik kadromuz ile güçlü alt yapıya sahip laboratuvarlarımızı, sosyal imkânlarımızı ve Ferit Melen Merkez Kütüphanesini mutlaka incelemelerini tavsiye ediyorum.

Üniversitemiz güçlü altyapısı ve verdiği nitelikli eğitim ile bir araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. Ayrıca, Üniversitemiz 2020 yılında URAP sıralamasında 41. sıradan 35. sıraya yükselmiş, Ar-Ge çalışması yapılmak üzere kurulan Van Teknokent’te 42 ofisimiz, Van ve çevre illerdeki teknoloji tabanlı girişimciliği geliştirmek amacıyla faaliyetler yürütmektedir. Innovan Girişimcilik Merkezi’nde de laboratuvarlar, çalışma alanları, konferans salonu, eğitim ve toplantı odalarının olduğu alanlar ile yeni girişimcilerini beklemektedir” diye konuştu.

Dünya üniversiteleri arasındaki sıralaması birçok kuruluş tarafından tescillenen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin, küreselleşen bilim dünyasındaki haklı yerini daha da görünür kılmakta olduğunu da dile getiren Rektör Şevli, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, alanında yetkin derecelendirme kuruluşlarının metodolojisine ve temel indikatörlerine uygun olarak periyodik biçimde Ranking (sıralama) başvurularını gerçekleştirmekte ve hâlihazırda birçok kuruluşun ‘Dünya Üniversiteleri Sıralamasında’ yer almaktadır. Ayrıca; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hollanda merkezli Centre for Science and Technology Studies (CWTS) tarafından yürütülen ‘Leiden Ranking’ derecelendirme çalışmasında da dünyanın en iyi %10'luk üniversiteleri kısmında sıralamaya dâhil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediği değerlendirmesinde bulunan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli; “Bu hedefe ulaşmadaki ciddiyetini tanıtım tümcesi olarak belirlediği 'Bilimin Işığında Bir Dünya Üniversitesi' ifadesiyle pekiştiren Üniversitemiz, uluslararası alanda öğrenci değişimini sağlamak adına tüm dünyada öğrenci hizmeti sunan Turkish University Admission Service ‘TUAS’ ile ‘Urapcenter’ ve ‘Webometrics’ gibi kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan dünya ve/veya ülke üniversiteler sıralamalarına da dâhil edilmiştir” dedi. Üniversitelerin sadece eğitim ve bilim üreten bir yer olmadığına, aynı zamanda sosyal bir kültür alanı, bir network alanı olduğuna da değinen Rektör Şevli, yaşadıkları dijital çağda Van YYÜ’nün dijitalleşmesine çok önem verdiklerini, üniversitenin canlı yayın aracı ve tüm ekipmanlarıyla birlikte sanal dünyada da eşzamanlı olarak yer alabildiklerini ifade etti.

Uzaktan eğitim sistemiyle uzakları yakın edebildiklerine de değinen Şevli, çevrimiçi olarak oluşturulan sanal sınıflar ile dünyanın herhangi bir yerindeki bir öğrenciyle ya da bir bilim insanıyla iletişime geçilebildiğini de belirtti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin oldukça geniş kampüsüyle ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğuna, üniversite yerleşkesinin öğrenci merkezli bir anlayışla sosyal ve kültürel imkânları artırılarak, daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için master-plan çalışmalarının da tamamlandığına ve bu çalışmalar doğrultusunda fiziksel, mali ve teknolojik imkânlar açısından üniversitenin geliştirilmesine ve kurumsal aidiyet bağlarının güçlendirilmesine de önem verildiğine değinen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, konuşmasında; “Van YYÜ kampüsü, 7500 dönüm genişliğinde kampüs alanı ile Van Gölü'nün doğusunda, yaklaşık 2600 m kıyı uzunluğuna sahip bir üniversitedir. Bölgenin en büyük spor kompleksine sahip olan üniversitemizde yüzmeden futbola, basketboldan voleybola varıncaya kadar her türlü sportif etkinlikte bulunmak mümkündür.

Ayrıca iki kapalı spor salonu, açık ve kapalı tenis kortları, su sporları merkezi, atletizm ve futbol sahası olarak da kullanılan çim saha ile birlikte bir halı saha barındıran kampüsümüzde yeni spor tesisleri de yapılmaya devam etmektedir. Üniversitemize kayıtlı tüm öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilir ya da etkinlikleri izleyebilirler. Etkinliklerimize katılmak isteyen öğrencilerden herhangi bir ücret alınmadığı gibi kendilerine etkinlikleri gerçekleştirmede her türlü destek sağlanmaktadır.” ifadelerine de yer verdi. Rektör Şevli konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü; “2020 yılında 10.500 m² kapalı alana sahip yeni hizmet binasında faaliyetlerine başlayan Ferit Melen Merkez Kütüphanemiz, yerinden ve uzaktan erişim yoluyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Merkez Kütüphanemizde aynı anda 500 kişilik oturma kapasitesine sahip 4 adet okuyucu salonu mevcuttur. Kütüphanemizde 68.345 adet basılı kitap, 451.338 elektronik kitap, 34 adet elektronik veri tabanı ve 42.815 tam metin elektronik dergi aboneliği mevcuttur. Özellikle pandemi döneminde kampüs içi ve kampüs dışı erişim yöntemiyle elektronik ortamda okuyucularımızın kütüphanemizden istifade etmeleri sağlanmıştır.” Üniversitemizin, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif aktivitelere de çok önem verdiğini aktaran Rektör Şevli; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50’ye yakın öğrenci topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile kampüsümüzde açılan ‘Genç Ofis’ sayesinde öğrencilerimizin bedenen ve zihnen kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak her türlü imkân ve alanı öğrencilerine sunmaktadır.” dedi.

Yaptığı söyleşide, Van YYÜ’nün barınma hizmetlerine de değinen Rektör Şevli, kent merkezindeki özel yurtların yanı sıra, öğrencilerin barınma ihtiyacı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Van YYÜ tarafından sağlanmakta olduğunu ve üniversite kampüsünde barınmayı talep eden öğrencilerin yaklaşık %90’ının taleplerini karşılamaktan gurur duyduklarını belirtti. Üniversitenin Erasmus Koordinatörlüğü çalışmaları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Hamdullah Şevli; “Erasmus+ Gençlik Programı Eurodesk Temas Noktası Akreditasyonu kapsamında 2021 yılı teklif çağrısı dönemi için Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan başvuruların ve var olan Temas Noktalarının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan başvurular ‘uygunluk kriterlerini taşıyan kuruluşlar, uygunluk içerik değerlendirmesine alınarak komite tarafından değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, Üniversitemiz Erasmus Ofisinin Eurodesk Temas Noktası başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Üniversitemiz Eurodesk Temas Noktası olarak akredite edilmiştir.” ifadelerini kullandıktan sonra, “Tüm adaylarımızı Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizin stantlarını ziyaret etmeye ve aday öğrenci sayfamızı //adayogrenci.yyu.edu.tr/ incelemeye davet ediyor, alacakları kararın kendileri için en hayırlısı olmasını diliyorum.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

İlk gününde Rektör Şevli’ye İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın da eşlik ettiği, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günlerinde, üniversite adayları tercih danışmanlığından yararlanmanın yanı sıra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çeşitli üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına dair bilgiler edinebilecek, merak ettikleri konularla ilgili sorular sorabilecek ve öğrencilere sunulan sosyal ve akademik imkânları öğrenebilecekler.

Bölgegazetesi