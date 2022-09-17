Van Valiliğinden KPSS duyurusu

Van Valiliği tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavına ( KPSS) girecek adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerinin 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık olacağı duyurusu yapıldı.

Van Valiliği tarafından yapılan duyuruda, "18 Eylül Pazar günü (yarın) KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarında sınava girecek adaylarımızın dikkatine!

Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacaktır. Sınav giriş belgelerinizi https://ais.osym.gov.tr adresinden kontrol ederek hazırlamanızı tavsiye eder, Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz" denildi.

Havadis