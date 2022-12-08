Van kitabın başkenti oluyor

'Kitabın Yeni Başkenti Van' sloganıyla başlatılan çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Okuma kültürüne katkı sağlamak, özellikle çocukların iyi bir kitap okuyucusu olmaları için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Van Valiliği, ildeki bütün kütüphaneleri kitaplarla zenginleştirmeye devam ediyor. İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen kitap dağıtım töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'daki kitap sayısının 230 bin civarına ulaştığını belirterek, bu sayıyı önümüzdeki aylarda %50 daha arttıracaklarını ifade etti. 100 bine yakın bir kitap alımı daha yapacaklarını belirten Vali Balcı, anaokul, ilkokul, ortaokul çocukları anlamında, il genelindeki kitap sayısı yüzde yüz artıracaklarını ifade etti.

Kitap okumayı çok önemsediklerini ve her çocuğun yemek yeme gibi, su içme gibi kitap okumaya da özel bir vakit ayırması gerektiğini söyleyen Vali Balcı, devletin bütün imkân, kabiliyet ve potansiyelini çocuklar, gençler ve kadınlar için harcamaktan, kullanmaktan da büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyduğunu vurguladı. Van'ın 13 ilçesinde bebek ve çocuk kütüphanelerini hayata geçirerek Türkiye'de bir ilke imza atacaklarını belirten Vali Balcı, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, valilik ve büyükşehir belediyesiyle beraber Devlet Tiyatrosu yanına yeni bir il halk kütüphanesi ve kültür merkezi yapacaklarını söyledi.

"KİTAP OKUMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

'Kitabın yeni başkenti Van' sloganıyla okuma kültürüne katkı sağlamak, özellikle çocukların iyi bir kitap okuyucusu olmaları için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Vali Balcı, "Kütüphane yapımlarından kitap alımına, kitap okuma etkinliklerinin düzenlenmesine kadar birçok güzel iş gerçekleştiriyoruz. Bu işleri gerçekleştirenler milli eğitimdeki öğretmenlerimiz ve kütüphanecilerimizdir. Bugün Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz bütün ilçelerdeki halk kütüphanelerimize kitap gönderdi. 13 ilçe kütüphanesi için yaklaşık olarak 97 bin 500 kitap geldi. Her ilçe kütüphanesine ortalama 6 bin 500 kitap veriyoruz.

Van'daki tüm kitap sayımız 230 bin civarında. Şu anda %50 arttırmış oluyoruz. Ayrıca %50 daha, yaklaşık 100 bine yakın bir kitap alımı daha yapacağız. Özellikle anaokul, ilkokul, ortaokul çocukları anlamında, böylece il genelindeki kitap sayımızı yüzde yüz arttırmış olacağız. Bunu çok anlamlı buluyor ve önemsiyorum. Nitelikli kültür sahibi olabilmek için nitelikli bilgiye sahip olmak gerekiyor. Nitelikli bilgi sahibi olmanın en güzel yolu da kitap okumaktır. Kitap okumayı çok önemsiyoruz. Her çocuğun yemek yeme gibi, su içme gibi kitap okumaya da özel bir vakit ayırması gerektiğini düşünüyorum. Kitap okumanın bir kültür işi olduğunu düşünüyorum. Boş zaman işi olmadığını, özellikle emek verilmesi gereken, gayret gösterilmesi gereken bir iş olduğunu düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Eğitime, bilgiye, bilime, kitaba, okumaya, yazmaya dost bir vali, idareci olarak okuma faaliyetlerini desteklemekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Vali Balcı, "Devletimizin bütün imkân, kabiliyet ve potansiyelini çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için harcamaktan, kullanmaktan da büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Bu anlamda öncelikle fiziksel anlamdaki eksikliklerimizi gideriyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 13 ilçemizde bebek ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Kültür Bakanlığımızla beraber, valilik, belediye el ele vererek bunu gerçekleştiriyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde tam 13 tane ilçemizde bebek ve çocuk kütüphanelerini yapmış olacağız. Böylece okuma kültürünün çocukken kazanılmasına katkı sağlamış olacağız. Bu projemiz de Türkiye'de bir ilk. Van'ı bebek ve çocuk kütüphanesi olan bir il haline getiriyoruz.

Bu kadına, çocuklara, gençlere, Türkiye'nin geleceğine, hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlere, çocuklara katkı vermektir. Onları önemsemektir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı çok önemsiyoruz. Bebek ve çocuk kütüphanelerinde okuma kültürüne çocukken katkı sağlamış olacağız. Çünkü okuma alışkanlığının çocukken elde edilmesi lazım. Çocuklarımızı nitelikli kitaplarla buluşturacağız. Bu Van'ımızın eğitimine, kültürüne çok büyük, anlamlı, önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu.

VAN'A YENİ KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR MERKEZİ…

Van'a yeni bir kütüphane ve kültür merkezi kazandıracaklarını müjdeleyen Vali Balcı, "Eski endüstri meslek lisesini Büyükşehir Belediyesi imkânlarıyla restore ettik. Şu anda eksiklerini de tamamlıyoruz. Burayı il halk kütüphanesi olarak kullanıyoruz. Van'ımız kıymetli bir yer. Van'da genç nüfus potansiyelimiz de fazla. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz, valilik, belediyemizle beraber yeni bir il halk kütüphanesi yapıyoruz. Van Devlet Tiyatrosu yanına yapacağımız bu kütüphane de çok büyük katkı sağlayacak. Aslında bir kültür merkezi gibi olacak. Yanına da bir tane kültür merkezi yapacağız.

Böylece kültür merkezi, büyük bir il halk kütüphanesi, tiyatro Van'ın bilimine, kültürüne, sanatına ve özellikle kadınların, çocukların, gençlerin yetişmelerine, hayallerini gerçekleştirmelerine çok büyük katkı sağlayacaktır. Çok kıymetli kütüphanecilerimiz var. Hepsi çok çalışkan, memleketini, milletini seven, kitaba dost kütüphanecilerimiz var.

Benim görevim onlara yardımcı olmak. Onların önünü açmak, onların işlerini kolaylaştırmaktır. Kütüphane müdürlerimiz başta olmak üzere, bütün kütüphane çalışanlarımıza da müteşekkiriz. Onları önemsiyor ve çalışmalarını anlamlı buluyorum. Kültür müdürümüz de onlara destek veriyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kütüphaneye dost, kitaba dost bir vali olarak, kütüphanecilerimizin çalışmalarını her zaman önemsiyorum. Onları desteklemekten de büyük onur duyuyorum. Bunu lafla değil, icraatla gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAN KİTAP ANLAMINDA TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLİ OLACAK"

Kentteki 254'e yakın okulun kütüphanesini yeniden dizayn ettiklerini vurgulayan Vali Balcı, "2-3 ay içerisinde 1 milyona yakın da kitap temin edeceğiz. Van'ımızı Türkiye'nin en zengin okul kitaplarının, kitaplıklarının, kütüphanelerinin ili haline getiriyoruz. Anasınıf, ilkokul, ortaokul çocukları ve liseli gençleri çok güzel kitaplarla buluşturacağız.

Bu da çok anlamlı olacak ve okuma kültürüne çok güzel katkılar sağlayacak. İnşallah 6 ay sonra Van'ı, Türkiye'nin en zengin, en çok kitabının bulunduğu, en çok kitap okuyucusunun olduğu, kitaba daha çok kıymet veren sayılı illerinden biri haline getireceğiz. Van'ınımız doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ve insan malzemesiyle Türkiye'nin önemli bir ilidir. Buradaki bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi açısından, Van'ın eğitimine katkı sağlanması açısından, çocukların, kadınların, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri açısından büyük ve dev bir atılımdır.

Bunu çok önemsiyorum ve büyük bir faaliyet olarak görüyorum. Eğitim zaten bizim bir numaralı işimiz. Bir numaralı konumuzdur. Bizim görevimiz, eğitim camiasının önündeki engelleri kaldırmak ve onlara yardımcı olmaktır. Bu konuda da öğretmenlerimize de müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Kitaba okumaya büyük destek verdikleri için ve okullarda bir saati var.

Öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, milli eğitim camiamız bu kitap okuma işini aldı, götürüyorlar. İlin valisi olarak benim görevim onlara destek vermek. Çok kıymetli ve güzel bir iş yapıyorlar. Onlar kıymetli ve güzel işler yaparken, ben onlara kitabı, eğitimi, bilgiyi, bilimi, kültürü seven, destekleyen, koruyan, gözetleyen bir vali olarak desteklemekten büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü onlar çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine büyük katkı sağlayacaklar. Onlar Türkiye'nin yükselmesine, yücelmesine, Van'ımızın imarına, ihyasına, inşasına katkı sağlayacaklar. Çorbada bizim de tuzumuz olursa, biz de mutlu oluruz.

Her çocuğun mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Her çocuğun gülüşü bizim sevincimizdir. Böyle güzel bir faaliyeti desteklemekten, bu işi götürenleri yüreklendirmekten de büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi. Kitap dağıtım törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Âdem Balkanlıoğlu, Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Van İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Bekdemir ve ilçe halk kütüphanesi müdürleri katıldı.

Van Bölge Gazetesi