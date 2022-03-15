Van'da Eğitime kar engeli!
Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 16 Mart 2022 Çarşamba günü İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerimizde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, RAM, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir" denildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|29
|65
|2. 1461 Trabzon FK
|29
|61
|3. Bodrumspor
|29
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|29
|53
|5. Afjet Afyonspor
|29
|50
|6. Sivas Belediyespor
|29
|50
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|8. Somaspor
|29
|48
|9. Çorum FK
|29
|47
|10. İnegölspor
|29
|44
|11. Ankaraspor
|29
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|29
|36
|13. Serik Belediyespor
|29
|32
|14. Sarıyer
|29
|31
|15. Diyarbekirspor
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|29
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|29
|29
|17. Turgutluspor
|29
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|29
|24
|19. Kahramanmaraşspor
|29
|17
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|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17