Van'da Eğitime kar engeli!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 16 Mart 2022 Çarşamba günü İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerimizde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, RAM, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir" denildi.