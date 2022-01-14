Vali Bilmez gençlerle kişisel gelişim seminerinde bir araya geldi

Vali Mehmet Emin Bilmez'in de katıldığı söyleşi, samimi bir ortamda gerçekleştirildi. Sosyolog, araştırmacı, gazeteci ve yazarlarla farklı konu ve konuklarla eğitim, gelişim seminerleri düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, gençlerle de buluşmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Kadın ve Aile Merkezinde öğrencilere yönelik “Kişisel Gelişim, Moral ve Motivasyon” söyleşisi düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinin Sürekli Eğitim Merkezindeki öğrencilere yönelik düzenlenen söyleşiye, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Sosyal Çalışmacı ve Yazar Yaşar İçen, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve şube müdürleri katıldı.

Programda öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, hayat tecrübelerini gençlerle paylaştı. İnsanın doğumunda cinsiyetini ve ırkını seçemediğini anlatan Vali Bilmez, bölgedeki aile yaşantısı ve gelecek planlamasıyla alakalı bilgiler verdi.

Daha sonra sınavlara hazırlanan çok sayıda öğrencinin dinleyici olarak katıldığı seminerde öğrencilere moral ve motivasyon söyleşisini gerçekleştiren Sosyal Çalışmacı ve Yazar Yaşar İçen, sınava en iyi şekilde hazırlanma, sınav heyecanını yenme gibi birçok başarının yolunu anlattı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşi, soru cevap şeklinde yaklaşık 2 saat sürdü.iha