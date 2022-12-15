Taşımalı öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür

Van’ın Tuşba ilçesindeki İskele Öğretmenevi tarafından kendilerine sunulan öğle yemeğinden memnun olan öğrenciler, Mili Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

EĞİTİM 15.12.2022, 11:33
Taşımalı öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür

Van merkez ve ilçelerinde eğitimlerini taşımalı olarak sürdüren yaklaşık 55 bin öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine sunulan öğle yemeği hizmetinden faydalanıyor. Merkez ve ilçelerde öğretmenevi tarafından titizlikle hazırlanan yemekler, taşımalı öğrencilerin yanı sıra maddi durumu düşük olan öğrencilere de sunuluyor.

Tuşba'da 3 bin 200 öğrencinin öğle yemeği hizmetinden faydalandığını belirten İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, İskele Öğretmenevi tarafından yapılan yemeklerin her gün gıda mühendisi denetiminde hazırlandığını söyledi.

Üç çeşitten oluşan öğle yemeğinin her gün farklı menüler şeklinde öğrencilere servis edildiğini ifade eden İskele Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Aydın Varçin ise il genelinde 55 bin öğrenciye öğretmenler evi tarafından yapılan yemeklerin dağıtıldığını söyledi. Varçin. “Tuşba ilçemizde de ilk ve ortaöğretim olmak üzere her gün 3 bin 200 öğrencimize sıcak yemek hizmeti sunuyoruz.

En uzak okulumuz yaklaşık 70 kilometredir. Bu çerçevede servislerimiz saat 07.00 gibi yola çıkıyor ve tüm okullarımızda saat 12.00 gibi sıcak yemekleri öğrencilerimize ulaştırıyoruz” dedi.

Yemeklerin sabah saat 04.00 gibi hazırlandığını ve servislerle okula taşındığını ifade eden Varçin, bu yemeklerden taşımalı öğrencilerin yanı sıra maddi durumu düşük olan öğrencilerin de yararlandığını söyledi.

Gıda Mühendisi Yasemin Salihoğlu ise yemeklerin hazırlanışında kullanılan ürünlerin tarladan sofraya kadar denetimleri altında geçtiğini ifade ederek, “Gıdaların hijyene uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Son kullanma tarihlerine, üretim aşamalarına, gramaja dikkat ediyoruz. Hijyen ve sağlık açısından herhangi bir sorun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Köyünün okula 20 kilometre uzakta olduğunu ve her gün erken saatte okula geldiğini belirten Muhammet Beşir Ülgen, “Bu hizmet çok güzel. Devletimizin bize verdiği öğle yemeğinden faydalanıyoruz. Sıcak yemek yiyoruz ve derslerimize daha çok organize oluyoruz. Bu hizmetten mutluyuz. Devletin şefkat elini tüm ülkede hissediyoruz. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Yunus Bayram isimli öğrenci de, “Devletimize teşekkür ediyorum. Her gün 20 kilometre uzaktan sabah 06.00 gibi kalkıp okuluma geliyorum. Öğle arasında bize verilen yemeği yiyoruz. Bu hizmetten mutluyuz” diye konuştu.

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