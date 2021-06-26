Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. 20 bin öğretmen mülakatları tamamlandı, şimdi gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı “mülakat sonuçları açıklandı"
Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için gerçekleştirilen sözlü sınav sona erdi. Mülakat için katılanlar "Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı?
Sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2021 belirlendi.
Karantinadaki adayların sınavı ne zaman?
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-25 Haziran'da yapacak. Bu adayların sözlü sınavları, 28 Haziran-2 Temmuz arasında düzenlenecek.yeniakit
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