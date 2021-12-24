Muradiye Öğrenim Birimi'nde Gönüllüler Günü Kutlaması Yapıldı

TEGV Muradiye Öğrenim Birimi tarafından düzenlenen Dünya Gönüllüler Günü renkli görüntülere sahne oldu. Burada bir konuşma yapan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, hiçbir çıkar gözetmeden, çocukların yoluna ışık olan; bilgilerini, deneyimlerini, sevgi ve zamanlarını onlarla paylaşan tüm gönüllülerin gününü kutladığını söyledi. Birim sorumlusu Müjde, gönüllüğün önemini ve çocukların gözündeki ışığın parlamasının sebebi olan gönüllülere teşekkür etti.

Yapılan konuşmanın ardından program; hazırlanan videonun izlenmesi, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafının çekimiyle son buldu.İHA