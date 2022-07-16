Müjdeyi Erdoğan vermişti! KYK borçları tamamen silinecek mi? İki formül masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK borçlarıyla ilgili müjdesinin ardından iki formül masada. Ana para kesinlikle silinmeyecek. Faiz ya tamamen silinecek ya da belli bir oranda faiz indirimine gidilecek.

EĞİTİM 16.07.2022, 11:06
Müjdeyi Erdoğan vermişti! KYK borçları tamamen silinecek mi? İki formül masada

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun çalışmasına göre anaparaya uygulanan faiz ya silinecek ya da belli oranda indirim yapılacak. Son karar kabine toplantısında alınacak.

KYK kredilerinde, anaparanın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunlarının tepkileri üzerine iktidardan yeni adım geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile borçlara ilişkin yürüttüğü çalışmada iki formül geliştirildi. 

1. Formül: Ana para üzerinden faize bir sınır getirilecek!
Cumhuriyet'in haberine göre, bunlardan ilkini KYK burslarında anapara üzerine eklenen faiz üzerinden yapılacak bir indirim oluşturuyor. KYK burslarında da “anapara üzerinden alınacak faiz oranına bir sınır belirlenmesi” öngörülüyor. 

2. Formül: Faizler sıfırlanacak, ana para alınacak
Bir diğer formülün ise “sıfır faiz” olduğu ileri sürülüyor. Buna göre yapılan çalışmayla öğrencilerden yalnızca anapara talep edilecek. “Öğrencilerin artan enflasyondan etkilenmemesi ve mağdur olmamaları için böyle bir düzenlemenin gelebileceği” belirtiliyor. İktidarın, KYK borçlarında “anaparadan taviz vermeyeceğinin” de altı çiziliyor. 

5.5 milyon öğrencinin borcu var, 400 bir öğrenci icralık
Türkiye’de bugün 5.5 milyon öğrencinin KYK borcunun olduğu ve borcu bulunan bu öğrencilerin 400 bininin ise icralık olduğuna işaret edilirken, iktidarın icralık olan öğrencilere yönelik de “yapılandırmaya gidebileceği, af çıkabileceği” değerlendiriliyor.

internethaber

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