MSÜ geç başvuruları bugün son gün!

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ aday belirleme sınavı için başvurular 13 Ocak - 9 Şubat 2022 tarihlerinde tamamlanmıştı. Söz konusu tarihlerde başvurusunu tamamlayamayan adaylar bugün (22 Şubat Salı) geç başvuru fırsatından yararlanabilecek.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavına katılmak isteyen adaylar 22 Şubat Salı günü 23:59'a kadar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden geç başvurusunu tamamlayabilir.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE ÖDENECEK?

MSÜ geç başvuru ücreti 195 TL olarak belirlendi. Başvuru yapmak isteyen adaylar https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden ödemesini yapabilecek.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ DAKİKA?

Türkiye genelinde il merkezlerinde 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleşecek MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

Habertürk