KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2021

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan maddi açıdan destek almak isteyen öğrenciler 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunu soruyor. İl dışında üniversite okuyacak öğrenciler yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, kyk yurt başvuruları ne zaman 2021 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

EĞİTİM 09.08.2021, 17:35
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2021

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? Şehir dışında üniversite okuyacak öğrenciler, genellikle yurtta kalmayı tercih etmektedirler. Öğrenciler, KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 KYK yurt başvurusu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvuruları ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR kurun açıklamasını bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ağustos 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:09
Öğle 12:17
İkindi 16:05
Akşam 19:15
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0