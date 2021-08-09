KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2021
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan maddi açıdan destek almak isteyen öğrenciler 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunu soruyor. İl dışında üniversite okuyacak öğrenciler yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, kyk yurt başvuruları ne zaman 2021 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
2021 KYK yurt başvurusu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvuruları ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR kurun açıklamasını bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.
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