KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2021

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? Şehir dışında üniversite okuyacak öğrenciler, genellikle yurtta kalmayı tercih etmektedirler. Öğrenciler, KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 KYK yurt başvurusu ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvuruları ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR kurun açıklamasını bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.