KYK sonuçları açıklandı mı? e Devlet giriş ile KYK yurt başvuru sonucu..

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu müjdeyi verdi. KYK yurt sonuçları belli oldu.

Öncelik Verilen Öğrencilerin ise :

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından özel ve öncelik durumu sorgulanan ancak durumu doğrulanamayan öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

Sonuçları öğrenmek için tıklayınız