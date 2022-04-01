Kaymakam Nasır dereceye giren öğrencileri ağırladı

Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen ve Özalp Kaymakamlığı ile belediyesince destelenen ‘O Ses Özalp’ yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okul Müdürü Sami Yıldırmçkar, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır’ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Nasır, başarılarından ötürü tebrik etti.