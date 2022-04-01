Kaymakam Nasır dereceye giren öğrencileri ağırladı
Van’ın Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, ilçede düzenlenen ‘O Ses Özalp’ ses yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.
Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen ve Özalp Kaymakamlığı ile belediyesince destelenen ‘O Ses Özalp’ yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okul Müdürü Sami Yıldırmçkar, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır’ı makamında ziyaret etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Nasır, başarılarından ötürü tebrik etti.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|32
|71
|2. 1461 Trabzon FK
|32
|67
|3. Bodrumspor
|32
|61
|4. Sivas Belediyespor
|32
|56
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|32
|56
|6. Afjet Afyonspor
|32
|53
|7. Çorum FK
|32
|52
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|31
|52
|9. Somaspor
|31
|49
|10. İnegölspor
|32
|48
|11. Ankaraspor
|32
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|32
|37
|13. Serik Belediyespor
|32
|36
|14. Diyarbekirspor
|32
|35
|15. Sarıyer
|32
|33
|16. Adıyaman FK
|32
|32
|17. Turgutluspor
|32
|31
|18. Ergene Velimeşespor
|32
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|32
|21
|20. Kahramanmaraşspor
|32
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17