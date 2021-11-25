E-okul sınav sonucu nasıl öğrenilir? E-okul yazılı sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Öğrenciler sınav sonuçlarını bir an evvel öğrenmek istiyor. Peki e-okuldan sınav sonucu öğrenilebilir mi sınavlar kaç gün içerisinde sisteme düşer. E-okul sınav sonucu nasıl öğrenilir? E-okul yazılı sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Öğrenciler sınav sonuçlarını bir an evvel öğrenmek istiyor. Peki e okuldan sınav sonucu öğrenilebilir mi sınavlar kaç gün içerisinde sisteme düşer. E okul sınav sonucu nasıl öğrenilir? E okul yazılı sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
E-OKUL YAZILI SINAV NASIL ÖĞRENİLİR?
e-Okul üzerinden sınav notları, devamsızlık durumu gibi pek çok bilgi öğrenilebiliyor.E-Okul sistemine Öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapılıyor. Sisteme giriş yapmak için bir şifreye ihtiyaç bulunmuyor.
e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapabilirsiniz. TC kimlik numarası, okul numarasının ardından öğrenciye ait kimlik bilgileri soruluyor.
Son olarak öğrencinin fotoğrafı seçildikten karşınızda öğrencinize ait sayfa açılacak. Buradan notlar kısmına tıklayarak sınav sonuçlarını görebilirsiniz.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|14
|32
|2. Hekimoğlu Trabzon
|14
|32
|3. Sivas Belediyespor
|14
|30
|4. Çorum FK
|14
|27
|5. Bodrumspor
|14
|26
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|14
|25
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|14
|24
|8. Ankaraspor
|14
|22
|9. Afjet Afyonspor
|14
|22
|10. Somaspor
|14
|22
|11. Serik Belediyespor
|14
|20
|12. Etimesgut Belediyespor
|14
|19
|13. İnegölspor
|14
|18
|14. Diyarbekirspor
|14
|15
|15. Turgutluspor
|14
|14
|16. Sarıyer
|14
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|14
|11
|18. Adıyaman FK
|14
|7
|19. Niğde Anadolu FK
|14
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|14
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6