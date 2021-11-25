Öğrenciler sınav sonuçlarını bir an evvel öğrenmek istiyor. Peki e okuldan sınav sonucu öğrenilebilir mi sınavlar kaç gün içerisinde sisteme düşer. E okul sınav sonucu nasıl öğrenilir? E okul yazılı sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

E-OKUL YAZILI SINAV NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Okul üzerinden sınav notları, devamsızlık durumu gibi pek çok bilgi öğrenilebiliyor.E-Okul sistemine Öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapılıyor. Sisteme giriş yapmak için bir şifreye ihtiyaç bulunmuyor.

e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapabilirsiniz. TC kimlik numarası, okul numarasının ardından öğrenciye ait kimlik bilgileri soruluyor.

Son olarak öğrencinin fotoğrafı seçildikten karşınızda öğrencinize ait sayfa açılacak. Buradan notlar kısmına tıklayarak sınav sonuçlarını görebilirsiniz.