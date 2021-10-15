Diyarbakır'da öğretmene, 15 öğrenciyi tacizden soruşturma açıldı
Okuldaki 15 kız ve erkek öğrencinin cinsel tacize uğradığını söylemesi üzerine öğretmen D.B.'ye soruşturma açılarak görev yeri değiştirildi.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda, yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine cinsel tacize uğradığını söyledi.
Öğrenciler, öğretmenleri D.B.'nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.
Bunun üzerine bir araya gelen aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı.
Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan D.B.'nin görev yeri de değiştirildi. DHA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1