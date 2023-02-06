Depremi yaşayan 10 ilde okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tüm okullarımız 10 ilimizde bir hafta tatil. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca açıklama yapacaktır" dedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sabah saat 04.17'de yaşanan deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.
Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.
Yüzlerce ölü, binlerce yaralı var
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 284 kişi depremde can verdi, 2 bin 323 kişi yaralandı.
Büyük yıkımla karşı karşıya kalan illerdeki vatandaşlar evlerine giremezken, yetkili ağızlar sık sık son gelişmeleri paylaşıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 2 adet askeri ambulans uçağı deprem bölgelerine gönderdi
10 ilde 1 hafta okullar tatil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, okulların tatil edildiğini duyurdu.
Oktay, "Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz." dedi.
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