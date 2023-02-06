Depremi yaşayan 10 ilde okullar tatil edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saat 04.17'de yaşanan deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.

Yüzlerce ölü, binlerce yaralı var

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 284 kişi depremde can verdi, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Büyük yıkımla karşı karşıya kalan illerdeki vatandaşlar evlerine giremezken, yetkili ağızlar sık sık son gelişmeleri paylaşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 adet askeri ambulans uçağı deprem bölgelerine gönderdi

10 ilde 1 hafta okullar tatil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, okulların tatil edildiğini duyurdu.

Oktay, "Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz." dedi.

Ensonhaber