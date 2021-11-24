Başkan Akman, Belediyenin açtığı kurs öğretmenleriyle buluştu
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye bünyesinde açılan kurs öğretmenleri ile bir araya gelerek ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik edip, çeşitli hediyeler verdi.
Başkan Akman, beraberinde bulunan Meclis Başkanı Mahmut Ekinci ile birlikte Kalecik Toplum Yaşam Merkezi’nde açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kursu, Resim, Müzik, Bindallı, Kilim ve El Sanatları gibi kurslarda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.
Öğretmenlik mesleğinin en kutsal mesleklerden biri olduğunu dile getiren Başkan Akman, öğretmenlerin geleceğin teminatı olarak gördükleri gençleri geleceğe hazırlayarak çok önemli bir görevi üstlendiklerini ifade etti. Başkan Akman, “Çünkü anne ve babalar çocuklarını okula göndermeden önce sadece yeme içme hal ve hareketlerini kontrol edebiliyor. Yani ham mahur olarak okula gönderilen bu çocuklara şekil veren sizlersiniz. Sizler o çocuğa nasıl şekil verirseniz o öyle yetişir” dedi.
Kendisinin de öğretmenlik yaptığını belirten Başkan Akman, ancak o zaman imkan ve olanakların çok daha kısıtlı olduğunu kaydetti. Başkan Akman, “Bizler yolu, suyu ve elektriği olmayan köylerde öğretmenlik yaptık. Sizler, bizlere göre çok daha şanslısınız. Çünkü bugün suyu, yolu ve elektriği olmayan hiçbir köyümüz yoktur” ifadelerini kullandı.
Öğretmenlerle sohbet edip istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Akman, tüm öğretmenlere çeşitli hediyeler vererek ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik etti. Öğretmenler ise aynı zamanda bir öğretmen olan Başkan Akman’ın ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayıp, bir tablo takdim ettiler.
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|23
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|21
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|13
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|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
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|15
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|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
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|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
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|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
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|P
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