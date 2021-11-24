Başkale’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Başkale Anadolu Lisesi konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, sinevizyon gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Programda bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, hedeflerinin eğitimde başarı düzeyini yükseltmek olduğunu belirterek, “Bunu yaparken de en büyük pay ve emek siz değerli öğretmenlerimizindir. Ülkemizin aydınlık nesillerini yetiştirmek amacıyla zor şartlarda çalışan çabalarıyla, fedakârlıklarıyla bugünü ve yarınlarımızı inşa eden, neslimizin mimarı olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum ”dedi.

Yapılan konuşmaların ardından programda mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin etmesi ve müzik dinletisi yapıldı.

Öğretmenler Günü programı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi ile son buldu.

Programa Kaymakam Asım Solak, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, kamu kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.İHA