Başkale'de okullar tatil edildi! 10 Şubat 2022

Van'ın Başkale ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) kurumları 1 gün süre ile tatil edildi.

Başkale Kaymakamlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Yoğun kar yağışı riski nedeniyle 10.02.2022 Perşembe (yarın) ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir." ifadesine yer verdi.