Bakan Özer Öğretmen Atamasına İlişkin Hangi Açıklamalarda Bulundu?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni yapılacak öğretmen ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Cumhurbaşkanı'nın Öğretmenlere yaptığı yeni 15 bin öğretmen ataması müjdesinden sonra yazılı açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ne açıklama yaptı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen ataması ile ilgili neler söyledi? Öğretmen ataması ile ilgili hangi açıklamalarda bulundu?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni yapılacak öğretmen ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Cumhurbaşkanı'nın Öğretmenlere yaptığı yeni 15 bin öğretmen ataması müjdesinden sonra açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ne açıklama yaptı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen ataması ile ilgili neler söyledi? Öğretmen ataması ile ilgili hangi açıklamalarda bulundu?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erdoğan’ın yaptığı 15 bin öğretmen ataması açıklamasından sonra açıklamaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Özer "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül'de 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesi, bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir.
Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır.
Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun." Açıklamalarında bulundu.
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