AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi uzatıldı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin 8 Mart 2021 saat 23.59'a kadar uzatıldığı duyuruldu.