AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi uzatıldı
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenile işlemleri 18 Şubat Cuma tarihinde son bulmuştu. Yapılan açıklamaya göre bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri uzatıldı.
EĞİTİM 19.02.2022, 13:41 19.02.2022, 14:08
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|38
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|35
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|29
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|25
|29
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|27
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|15. Kocaelispor
|23
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|Takımlar
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|P
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|25
|63
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|24
|54
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|47
|4. M. United
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|43
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|23
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|22
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