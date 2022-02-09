2022 YKS sınav ücretleri ne kadar olacak?
YKS sınavına aylar kala sınava girmek isteyen adaylar için başvuru tarihide yaklaşıyor. Peki başvuru ücretleri 2022 yılı ne kadar olacak?
YKS 2022 başvuru tarihleri ve ücretleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav başvurunda bulunmayan ve ödemesini tamamlamayan adaylar, katılım saplayamayacak.
YKS 2022 NE ZAMAN?
YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda tamamlanıyor.
2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
YKS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuruları ise 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında yapılacak.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2022
YKS 2021 başvuru ücreti 90,00 TL olarak açıklanmıştı.
YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|23
|49
|2. 1461 Trabzon FK
|23
|49
|3. Sivas Belediyespor
|23
|44
|4. Bodrumspor
|23
|43
|5. Somaspor
|22
|41
|6. Çorum FK
|23
|40
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|23
|40
|8. Afjet Afyonspor
|22
|38
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|22
|36
|10. Ankaraspor
|23
|32
|11. Serik Belediyespor
|23
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|23
|29
|13. Diyarbekirspor
|23
|28
|14. İnegölspor
|23
|28
|15. Turgutluspor
|23
|23
|16. Sarıyer
|23
|22
|17. Adıyaman FK
|22
|22
|18. Ergene Velimeşespor
|23
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|23
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|23
|39
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|22
|16
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14