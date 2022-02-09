2022 YKS sınav ücretleri ne kadar olacak?

YKS 2022 başvuru tarihleri ve ücretleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav başvurunda bulunmayan ve ödemesini tamamlamayan adaylar, katılım saplayamayacak.

YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda tamamlanıyor.

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

YKS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları ise 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2022

YKS 2021 başvuru ücreti 90,00 TL olarak açıklanmıştı.

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak.