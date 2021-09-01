2021-2022 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak? Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar

Pandemi nedeniyle uzun bir dönem sekteğe uğrayan eğitim hayatının 2021 2022 eğitim öğretim yılıyla yeniden başlıyor. YKS sonuçlarına göre programa kayıt hakkı kazan adayların kayıt işlemleri nasıl yapılacak? 2021 Üniversite kayıtları nasıl yapılır ? 2021 Üniversite kayıtları e devletten yapılabilir mi? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Üniversite kayıtları ne zaman 2021 nasıl yapılır? sorusu gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Bugün YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bu defa üniversite kayıt tarihleri merak edilmeye başlandı. Peki Üniversite kayıtları ne zaman 2021 nasıl yapılır?

Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıtlarına çevrildi. Daha önce yapılan 31 Ağustos’tan itibaren yapılacağı duyuruların kayıtların tarihleri değişti. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte açıklanan yeni tarihler



ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 4 -8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.



ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.