20 bin öğretmen atamasında tarihler belli oldu

Atama bekleyen öğretmenleri sevindiren haber, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini duyurdu.

Tercih tarihleri 18-26 Temmuz

Özer, 2021 KPSS puanı ile başvuru yapacak adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin, 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Sözlü sınav 1-13 Ağustos tarihleri arasında

29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı.

Buna göre sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.

İtirazlar 17-18 Ağustos'ta alınacak

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar 22 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

"Başvurular bayram sonrasında alınacak"

Atama takvimine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Bakan Özer, "Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ensonhaber