15 tatil olacak mı? Yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili

Eğitim-Öğretim sezonunun açılmasını heyecanla başlamasını bekleyen öğrencilerin merak konuları bitmek bilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini belirledi. Pandemi nedeniyle uzun sekteğe uğrayan eğitim hayatında bu yıl yarıyıl tatili olacak mı? 15 tatil olacak mı? yarıyıl tatili tarihi belli oldu mu?Yeni eğitim -öğretim sezonun başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini belirledi. 1. sınıflar ve anaokuluna giden öğrenciler 1 Eylül'de okula başlarken diğer sınıflarda eğitim 6 eylül pazartesi başlayacak. Okullar daha başlamadan öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman 2022, yarıyıl tatili tarihi belli oldu mu?

Pandemi nedeniyle okullarından uzak kalan milyonlarca öğrenci gelecek hafta arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacak. Milli Eğitim Bakanlığı ise 2021-2022 eğitim yılı takvimini açıkladı. Bu gelişmenin üstüne birçok öğrenci ve veli 15 tatili ne zaman olacağın sorgulamaya başladı. İşte merak edilenler...

ARA TATİL NE ZAMAN 2022? (15 TATİLİ)

Bu sene 15 tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022 tarihinde tamamlanmış olacak.

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2021-2022 MEB TAKVİMİ NASIL?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021-2022 eğitim ve öğretim takvimi şöyle:

- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

- Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek

- BİRİNCİ DÖNEM, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.

- İKİNİCİ DÖNEM, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı tamamlanacak.