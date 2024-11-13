15 Yaşındaki Ediz Gürel, Dünya Satranç Sıralamasında İlk 100’e Girdi!

Karadağ’ın Petrovac şehrinde düzenlenen şampiyonanın 4. turunda, Macar rakibi Sergey Grigoriants’ı mağlup eden Gürel, bu zaferle birlikte ELO puanını 2641’e yükselterek, dünya sıralamasında ilk 100’e girmeyi başardı. Bu zafer, sadece Ediz’in kişisel başarısını değil, aynı zamanda Türkiye'nin satranç dünyasında geldiği noktayı da gözler önüne serdi.

Ediz Gürel, 15 Yaşında Bir Efsane Oluyor

15 yaşındaki Büyükusta Ediz Gürel, satranç dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen, uluslararası alanda elde ettiği başarılar ile dikkatleri üzerine çeken Gürel, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en yetenekli satranç oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Son olarak, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’ndaki zaferiyle birlikte, canlı ELO sıralamasında 95. sıraya yerleşti ve Türkiye'nin satrançta geldiği bu noktayı tüm dünyaya kanıtladı.

Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmek, Türkiye İçin Bir Gurur Kaynağı

Ediz Gürel’in dünya sıralamasında ilk 100’e girmesi, Türkiye'nin satrançta geldiği noktayı simgeliyor. A Milli Takım sporcusu olan Gürel, sadece Türkiye’nin bir numarası olmakla kalmayıp, genç yaşına rağmen uluslararası alanda gösterdiği üstün performansla adını duyurmayı başardı. Türkiye, satranç alanındaki bu önemli başarısı ile tüm dünyada daha fazla takdir topluyor