Yeni Ödeme Modeli Açıklandı: Faturalar Gelire Göre Düzenlenecek

Bakan, mevcut durumda faturaların yüzde 60'ının devlet tarafından karşılandığını belirterek, gelire bağlı bir ödeme düzenlemesinin devreye alınacağını açıkladı. Bu yeni modelle, yüksek gelirli bireylerin faturalarına daha fazla yük binecek.

Enerji İthalatı ve Enflasyonla Mücadelede Stratejik Hedefler Bakan Bayraktar, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde cari açık ve enflasyonla mücadeleyi ana hedeflerden biri olarak belirlediklerini vurguladı. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için enerji ithalatını azaltmak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla kapsamlı bir strateji geliştirdiklerini ifade etti.

Doğalgazın Kritik Rolü: İthalata Bağlı Fiyatlar ve Destekler Doğalgazın Türkiye genelindeki her haneye ulaştırılması gerektiğini belirten Bayraktar, mevcut durumda doğalgazın büyük kısmının ithal edildiğini ve fiyatların uluslararası gelişmelerden etkilendiğini söyledi. Salgın döneminden bu yana devletin hane halkı ve ticarethanelere büyük ölçüde destek sağladığını belirtti.

Dar Gelirlilere Süregelen Destek: Gelir Gruplarına Göre Ayarlama Bakan Bayraktar, dar gelirli vatandaşların bu yeni sistemden olumsuz etkilenmeyeceğini ve mevcut desteklerin devam edeceğini belirtti. Gelir durumu yüksek olanların gerçek maliyetlerle karşılaşacağı, düşük gelirli vatandaşların ise daha fazla destek alacağı yeni modelin, bütçe imkanlarına göre şekillendirileceğini duyurdu.

Enflasyon Baskısının Azaltılması: Stratejik Planlar ve Eşgüdüm OVP kapsamında, cari açık ve enflasyonla mücadele stratejilerini detaylandıran Bayraktar, enerji ithalatını azaltarak enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti. Bakan, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını vurguladı.