Gençlerin Yeni Dönemi Başlıyor

Bakan, bugüne kadar 62 bin 838 gencin kamuda istihdam edildiğini belirterek, bu sayının sürekli arttığını ifade etti Bakan Göktaş, gençlerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine yönelik yürütülen programların önemine dikkat çekerek, bu çalışmalara olan bağlılıklarını yineledi. Bu çerçevede, koruma altında yetişen çocukların kendi potansiyellerini keşfedebilmeleri için çeşitli desteklerin sağlandığını ve onların geleceklerini güvence altına almak için çaba harcandığını belirtti.

Üniversiteye Yerleşen Gençler

Bu yıl koruma altında yetişen 421 gencin üniversiteye yerleşmesi, bakanlık çalışmalarının somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Göktaş, gençlerin sadece eğitim hayatlarında değil, spor, sanat ve teknoloji gibi alanlarda da kendilerini geliştirmelerine fırsat tanındığını ifade etti. Bu başarıların ardında güçlü bir destek ve rehberlik sürecinin bulunduğunu vurguladı.

Sporla Geleceğe Adım

Bakan Göktaş, devlet korumasında kalan 2 bin 112 çocuğun lisanslı sporcular olarak yeteneklerini geliştirdiğini ve bunlardan 30'unun milli sporcu unvanına sahip olduğunu belirtti. Bu gençlerin ulusal ve uluslararası düzeyde temsil yetenekleri, onlara sağlanan destek ve eğitimle birleştiğinde, büyük başarılar elde etmeleri için bir fırsat sundu.

Duygusal Anlar ve Yeni Umutlar

Program sırasında, ataması yapılan gençlerin duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi. Bakan Göktaş, gençlerin hayatlarına yön verme aşamasında onlara olan güvenini yineleyerek, çalıştıkları kurumlarda başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Ayrıca, kısa film gösterimiyle birlikte gençlerin hikayelerini duygu dolu bir şekilde paylaşarak, geleceğe dair umut dolu bir vizyon oluşturmayı amaçladı.