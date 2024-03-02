DEVA Partisi’nin, adayları, kadroları, planları ve projeleriyle seçime en hazır parti olduğunu söyleyen DEVA Partisi Van İl Başkan Vekili Sinan Akdoğan, “31 Mart tarihine kadar sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacağız. Seçime en iyi şekilde hazırlanıyoruz.

Belediye başkan adaylarımız sahada kendilerini ve projelerini anlatıyor. Partimize ve Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’a büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. İnşallah 31 Mart tarihinde Van’da iyi bir sonuç alacağız. Parti logomuzla ilk seçimimize giriyoruz. İddialı bir şekilde sahadaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” dedi.

“DEVA, İKTİDARI EN ÇOK HAK EDEN PARTİ”

İktidar partisini eleştiren DEVA Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Erkan İrven, "Ekonominin devası, emeklinin, gençliğin devası, kısacası Van’ın, Türkiye'nin devası olan DEVA Partisi iktidar olmayı en çok hak eden partidir. İktidar olan partilere baktığımızda hiçbirinin hareket planı yok. DEVA Partisinin ise 23 ayrı eylem planı var. AK Parti'nin 2023 hedefleri vardı. Biz bu hedeflere bakıyoruz, Türkiye en büyük 10'uncu ekonomi olacaktı fakat, bugün ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor.” dedi.

İrven, “Yapılan araştırmalarda hukuk, ekonomi, sağlık, demokrasi konusunda Türkiye çok gerilerde. Örneğin Türkiye demokrasi konusunda da 117'inci sırada. Ülkede işler yolunda gitmiyor. Kıymetli genel başkanımız hem Van hem de Türkiye için bir değerdir. Van'ımızın pek çok sorunu var. Van'ımız en yoksul 5 kent arasında.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir bünyesinde gıda, tarım, hazır giyim gibi girişimlerde bulunarak istihdam alanı yaratacaklarını söyleyen İrven, “5 bin genç işsize istihdam sağlayacağız, Van Gölü’nü ıslah edeceğiz, yeni bölgelere imar vereceğiz. Van’ın VASKİ ile olan sorununu çözeceğiz. Su faturaları yarı yarıya düşecek. Farklı alanlarda girişimlerde bulunacağız.” gibi vaatler sıraladı.

“TÜRKİYE’NİN BUNA İHTİYACI VAR DEDİK”

DEVA Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı, Gaziantep Milletvekili Avukat Ertuğrul Kaya, “Bu partiyi kurarken Türkiye’nin buna ihtiyacı var dedik. Türkiye’nin ihtiyacı herkesi eşit kucaklayan, herkesin kendi içinde göreceği ittihaki konular bunlar dedik ve böylece DEVA Partisini kurduk. Bizim için en önemli husus adalettir, eşitliktir, özgürlüktür, kardeşliktir. Bizler Van’da seçimlerde güzel sonuç alacağımıza inanıyoruz, seçim ofisinin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 31 Mart’ta sandık başına gideceğiz, hepimiz için önemli bir seçim.” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZ KUTUPLAŞTI”

Seçim Ofisi açılışında konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, “Maalesef ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Değerli Vanlılar, ülkemiz hiç olmadığı kadar kutuplaştı. Van’da olmaktan ve Vanlılarla bir araya gelmekten mutluluk duydum, umuyorum ki güzel sonuçlar elde edeceğiz. Seçim ofisimizin açılışını gerçekleştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.