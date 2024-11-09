Stellantis'ten Acil Geri Çağırma İlanı

2009 ile 2016 yılları arasında üretilen bu araçlarda kullanılan Takata hava yastıkları potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır. Şirket, araç sahiplerine yönelik kullanımları bırakmaları ve yetkili servislerden randevu almaları kullanılmasını duyurdu. Müşteriler, 08503992256 numaralı telefondan telefonla iletişimde gerekli işlemleri gerçekleştirebilirler.

Hava Yastıkları Tehlikeli Olabilir!

Takata tarafından üretilen hava yastıklarının kimyasal bileşenleri, sıcak ve nemli hava koşullarının bozulma riski taşır. Bu bozulma, hava yastığının açılması gereken bir durumda, aşırı güç başlangıcında patlamaya neden olabilir. Bu durum, ciddi yaralanmalara veya hatta ölümlere yol açabilecek bir tehlike oluşturabilir. Stellantis, bu riskleri ortadan kaldırmak için araç sahiplerini bir an önce hava yastıklarını değiştirmeye davet ediyor.

Müşteri Güvenliği Öncelikli Hedef

Stellantis Türkiye, müşteri odalarında en odaklı hedef olarak belirleniyor ve bu süreci hızlı bir şekilde gerekli değişimlerin yapılması için laboratuvarla sürdürüyor. Şirket, araç sahiplerinin konforunu sağlamak adına gerekli adımları atmaya kararlıdır.