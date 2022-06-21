Van'da Şiddetli Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Muradiye ilçesinde saat 10.10 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.iha