2024 Deprem Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek? Kaç Konut Teslim Edildi?

Bakan Mehmet Özhaseki’den Teslim Tarihi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutlarının teslim tarihi hakkında bilgi verdi. Özhaseki, "Haziran'dan başlayarak yıl sonuna kadar konutları teslim edeceğiz. 2024 yılı sonunda 200 bin konut teslim edilmiş olacak. 2025 yılı sonbaharına kadar ise tüm konutlar tamamlanacak" dedi. Ayrıca, geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında 76 binden fazla afet konutunun vatandaşlara teslim edildiğini belirtti.

Teslimat Süreci ve Hedefler

Yapımı tamamlanan konut ve köy evleri her ay 10-15 bin olmak üzere aşamalı olarak teslim edilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl içinde 319 bin konut yapılacağını taahhüt etti. Mart 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 75 bin 364 konutun teslim edildiği açıklandı. İhtiyaç duyulan toplam 680 bin konutun yüzde 11'i büyük ölçüde mart sonuna kadar teslim edildi ve yıl sonuna kadar teslimat devam edecek.

Deprem Konutlarının Teslimat Tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki konutların teslim tarihini açıkladı. İşte detaylar:

Depremzedelere verilen sözlerin yerine getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiğini hatırlattı. 2024 yılı bütçesinden 1 trilyon TL'nin üzerinde kaynak aktarıldı. Geçen sene de aynı tutarda harcama yapıldı.

Toplamda 412 bin 682'si konut, 38 bin 615'i ticarethane olacak şekilde 451 bin 297 bağımsız bölümün büyük kısmının ihale süreci tamamlandı ve inşaat faaliyetlerine başlandı. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edilmesi hedefleniyor. 2025 yılının son aylarına doğru da tüm hak sahiplerine konut ve iş yerleri teslim edilmiş olacak.

İnşaat ve Teslimat Süreci

Deprem konutlarının teslim tarihi olarak 2024 yılı sonu hedefleniyor. İnşaatlar yaz aylarıyla birlikte daha hızlı bir şekilde tamamlanacak. Geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında 76 binden fazla afet konutu vatandaşlara teslim edildi ve yapımı tamamlanan konutlar ve köy evleri aşamalı olarak teslim edilmeye devam edecek.