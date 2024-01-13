Tahmini Okuma Süresi: dakika

DEM Parti'nin bugün yapılması planlanan temayül yoklaması kriz masasının aldığı karar gereği 14 Ocak tarihine ertelendi. Konuyla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayınlayan Dem Parti, parti delegelerine seslenerek "Parti delegelerimizin dikkatine. Van temayül yoklaması kriz masasının aldığı karar gereği bugün temayül yoklaması yapılacak olan ÖZALP, SARAY, MURADİYE, ÇALDIRAN ve GÜRPINAR ilçelerimizde temayül yoklaması 14 Ocak tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.